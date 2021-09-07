"Астана" объявила о продлении контракта с Алексеем Луценко на несколько сезонов

"Астана" продлила контракт с лидером сборной Казахстана Алексеем Луценко, который сегодня, 7 сентября, отмечает свое 29-летие, сообщается на сайте команды.

Новое соглашение рассчитано на три сезона - 2022, 2023 и 2024.

"Я очень рад продолжить свою профессиональную карьеру в нашей казахстанской команде "Астана". За годы, проведенные в команде, мне удалось стать лидером, и для меня это и ответственность, и стимул продолжать развиваться, стремиться к новым высотам, каждый раз стараться подтверждать свое лидерство новыми победами. В этом году мне удалось сделать большой шаг вперед в борьбе за общий зачет и на больших недельных гонках, как "Критериум дю Дофине", и на Гранд-турах. Седьмое место в генеральной классификации "Тур де Франс" мотивирует меня продолжать двигаться в этом направлении, чтобы в будущем бороться не только за десятку сильнейших, но и за подиум. Так что в новый сезон вместе с командой "Астана" я буду вступать с новыми амбициями и целями. Уверен, что вместе с руководством проекта, тренерами мы сможем правильно расставить приоритеты и определить главные цели, после чего будем делать максимум для того, чтобы достичь желаемого", - прокомментировал Луценко.

"Алексей - настоящий лидер команды, не только побеждающий и приносящий высокие результаты, но и способный сплотить команду и повести ее за собой на гонках самого высокого уровня. В этом году был сделан важный шаг вперед на "Тур де Франс", и впервые за 16 лет казахстанский гонщик оказался в десятке сильнейших в общем зачете. Сейчас Алексей вступает в возраст самого расцвета профессионального гонщика, и я очень рад, что мы продолжим этот путь вместе. Впереди много работы, мы не будем останавливаться на достигнутом, а будем продолжать двигаться вперед. Нашей команде нужен такой лидер, как Алексей Луценко, и я уверен, что в "Астане" Алексей получит все необходимое для достижения самых амбициозных целей", - сказал генеральный менеджер команды Александр Винокуров.

Напомним, Луценко начал выступать в составе "Астаны" в 2013 году сразу после своей исторической победы в групповой гонке молодежного чемпионата мира. За девять сезонов в команде он одержал 28 побед, среди которых этапы "Тур де Франс", "Вуэльты Испании" и таких престижных многодневок мирового тура, как "Париж-Ницца", "Критериум дю Дофине", "Тур Швейцарии" и "Тиррено – Адриатико".

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