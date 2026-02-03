"Я никогда не отказывался от боя". Алмабаев о срыве поединка против экс-чемпиона UFC

Казахстанский боец наилегчайшего веса UFC Асу "Зульфикар" Алмабаев (23-3) сделал заявление о срыве поединка против мексиканца Брэндона Морено (29-3-2), передают Vesti.kz.

"Ситуация такова: я получил травму руки за 2 дня до вылета, но об этом никто заранее не предупреждал. Я никогда не отказывался от поединка — с кем бы я ни выходил и при любых обстоятельствах, подготовка была на хорошем уровне. То, что произошло, произошло, сколько бы ни пытался что-то изменить — ситуацию уже не изменить. У меня ещё 5 боёв, контракт продлён, впереди ещё много интересных схваток", - написал Алмабаев в соцсетях.

Напомним, "Зульфикар" должен был возглавить турнир UFC в Мехико (Мексика) 28 февраля. Однако 3 января появилась информация о том, что спортсмен снялся с поединка. Позже эту новость подтвердил и объяснил причину отмены тренер Алмабаева.

В последний раз Алмабаев выходил в октагон 2 ноября 2025 года на турнире UFC в Дохе (Катар), где досрочно победил американца Алекса Переса (25-10), завершив бой уже в третьем раунде.

Отметим, что его запланированный соперник, Брэндон Морено, является экс-двукратным чемпионом UFC.

UFC объявил официальное решение по Асу Алмабаеву



