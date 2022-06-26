Видео досрочной победы, или как Шавкат Рахмонов в одну калитку вынес американца в UFC

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Новости спорта MMA UFC
Сегодня 10:52

Предлагаем вашему вниманию полное видео четвертого боя Шавката Рахмонова в UFC, в котором он одержал очередную победу.

Как сообщают Vesti.kz, его поединок против американца Нила Мэгни стал соглавным  на турнире UFC Vegas 57 в Лас-Вегасе (Невада, США). 

Рахмонов тотально доминировал над соперником и в самой концовке третьего раунда провел удушающий прием, заставив его сдаться.

Напомним, что также на турнире победу одержал казахстанец Сергей Морозов, и свой поединок выиграл этнический казах из Китая Сайран Нурданбек.

Новые выпуски на нашем YouTube-канале. Смотрим, комментируем, лайкаем! Эксклюзивное видеоинтервью Шавката Рахмонова:
И Сергея Морозова:

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

MMA UFC
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