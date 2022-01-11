Велика награда, или как устрашающий Чимаев пробил себе дорогу к поясу в UFC

Автор: Димаш Тулегенов

Шведская восходящая звезда UFC Хамзат Чимаев (10-0) готовится к громкому бою в своем пятом поединке в промоушене. Вероятным соперником "Борза" будет второй номер рейтинга дивизиона - бразилец Гилберт Бернс (20-4). Корреспондент Vesti.kz рассказал о потенциальном противостоянии подробнее.

27-летний боец чеченского происхождения по праву считается одной из звезд не только полусреднего веса, но и всего мирового ММА. Чимаев вселяет в соперников страх, даже в опытных и более рейтинговых файтеров. Недавно в сети появились слухи касательно возможного поединка Хамзата с 35-летним Бернсом в апреле.

Хамзат победил во всех четырех поединках в UFC, при этом не допустив никакого урона в свою сторону от оппонентов. Прямо сейчас он уже располагается на 11-й строчке в рейтинге. Что касается Бернса, то он опытен и очень опасен. За последние годы бразилец проиграл лишь чемпиону Камару Усману (20-1) в титульном поединке.

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Мало кому из бойцов, находящихся за пределами топ-10 своего веса, удается заполучить мгновенный бой со вторым номером рейтинга. Хайп, который крутится вокруг Чимаева, делает подобное противостояние возможным. Может быть, мало кто хочет признавать это, но медийность и популярность Хамзата куда выше, чем у большинства других топов в весе до 77 килограммов.

Вероятно, Бернс считает, что нанесение поражения небитому Чимаеву - это одно из великих достижений, которое сейчас только может быть для полусредневеса UFC. Это не менее желанно, чем завоевание пояса чемпиона. Так как бой за пояс пока Гилберту не светит, противостояние с Хамзатом является шикарным шансом для Бернса закрепиться в статусе претендента номер один.

Если этот поединок состоится, то вызовет интерес у всех ценителей смешанных единоборств. С интересом за этим боем понаблюдал бы и казахстанский проспект Шавкат Рахмонов (14-0), ведь об их потенциальном бое с Чимаевым говорит целый ряд болельщиков из стран СНГ.

И самое главное - если Чимаев победит Бернса, то сомнений в том, что он заслужил титульный шанс, не останется ни у кого. И это будет одно из величайших восхождений в истории лучшей лиги мира.

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Фото: UFC©️