Уланбеков - Максум: прямая трансляция турнира UFC с боем казаха

Уже сегодня, 21 июня, в Баку пройдет исторический турнир UFC - впервые на территории Азербайджана. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, где посмотреть самые ожидаемые поединки.

Предварительный кард ивента начнется в 21:00 по казахстанскому времени, а основной кард - в 00:00. Всего в рамках турнира в Баку состоятся 12 поединков (список боев есть тут).





Точное время начала боя Уланбеков - Максум в UFC

Единственный казахстанец в карде - представитель наилегчайшего дивизиона Азат Максум (15-1). Он встретится с топовым представителем своего веса - россиянином Тагиром Уланбековым (16-2) из команды Хабиба Нурмагомедова.

Они выйдут в октагон вторыми с начала турнира, ориентировочно в 21:30 по казахстанскому времени.

Прямая трансляция всех боев на турнире UFC в БакуЦеликом все 12 боев будут показаны:В официальном приложении UFC Fight Pass по подписке;В эфире российского телеканала "Матч ТВ".Еще один вариант посмотреть бой Уланбеков - Максум:Эфир российского телеканала "Матч! Боец" (покажут только прелимы - с 21:00 до 00:00).Другие трансляции, но уже без боя Уланбеков - Максум:В приложении Setanta Sports по подписке (с третьего боя прелимов - с 22:00);В эфире телеканала Setanta Sports 2 (только главный кард - с 00:00);В разделе "Спорт" в приложении "Кинопоиск" по подписке (только главный кард - с 00:00).



Ранее Уланбеков и Максум успешно прошли церемонию взвешивания.

Боец из команды Хабиба нокаутировал экс-звезду UFC. Ранее он проигрывал казахстанцу