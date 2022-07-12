В UFC отреагировали на скачок в рейтинге от уроженца Казахстана

Уроженец Казахстана Рафаэль Физиев нокаутировал Рафаэля Дос Аньоса из Бразилии в шестом бою в UFC, а ему уже подбирают новую оппозицию, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее Физиев поднялся на седьмое место в дивизионе, а промоушен раскручивает следующий поединок бойца.

"№ 7 в списке лучших легковесов планеты! Кто следующий для Рафаэля Физиева?" - обратился официальный аккаунт к своим подписчикам.

Физиев сам себе выбрал соперника, а затем рассказал о своей родине и нарвался на похвалу.

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