Уроженец Казахстана высказался о родине после победы над экс-чемпионом UFC

Уроженец Казахстана Рафаэль Физиев (12-1) после победы над экс-чемпионом UFC Рафаэлем Дос Аньосом (31-14) объяснил, почему выходит в папахе, и рассказал об отношении к родине, сообщает "Спорт-Экспресс".

Физиев в главном бою UFC Vegas 58 нокаутировал бразильца в начале пятого раунда. Он продлил свою победную серию в UFC до шести поединков.

"Я очень счастлив начать с победы, представлять мой дом, мою страну, откуда мои корни. Это страна моих предков, и я счастлив, что начал с победы.

Папаха - это национальный головной убор Азербайджана. У меня азербайджанские корни. Например, если кто-то снимет с тебя этот головной убор и выкинет, то это означает начало войны. Для меня этот головной убор - это честь.

Что для меня значит занять седьмое место Рафаэля Дос Аньоса в рейтинге? Я деревенский парень. Я родился в деревне в Казахстане. Я... (спрашивает у своего менеджера Саята на русском: "Как сказать: я пас коров с баранами? Пастухом был? Ладно, окей". Cаят: "Скажи, что ты из деревни") Там я рос, пока мы не переехали из этого маленького села в Бишкек. Тот факт, что я оказался в UFC из этого города, страны, - это как фантастика. И теперь подумайте, что для меня означает седьмое место в рейтинге. Люди из моего города, из моей страны, мои земляки... Это как фантастика", - заявил Физиев.

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