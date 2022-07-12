Уроженец Казахстана приблизился к топ-5 рейтинга UFC

Уроженец Казахстана Рафаэль Физиев (12-1) узнал место в обновленном рейтинге UFC после победы нокаутом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он переместился с десятого места на седьмое в рейтинге легкого веса.

"Смена поколений, о которой я говорил три года назад, сейчас в самом разгаре. Скоро и топ-5 будет выглядеть иначе", - написал менеджер бойца Саят Абдрахманов в сторис своего Instagram.

Напомним, Физиев одержал победу над бразильцем Рафаэлем Дос Аньосом (31-14) в главном бою турнира UFC Vegas 58 в Лас-Вегасе (Невада, США). Он нокаутировал соперника в начале пятого раунда.

Физиев продлил победную серию в UFC до шести поединков.