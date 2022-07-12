"Актобе" вышел в лидеры КПЛ

"Актобе" в гостях обыграл "Туран" в перенесенной игре 12-го тура и вышел в единоличные лидеры КПЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

Матч в Туркестане завершился со счетом 0:2. На 34-й минуте встречи первым голом в противостоянии отметился французский легионер Уго Видемон.

На 76-й минуте Темирлан Ерланов забил второй гол в матче, но его ассистент, которым выступил Юрий Логвиненко, пасовал из офсайда.

Через две минуты гости забили легальный мяч. Сердер Сердеров из России увеличил разницу, а в оставшееся время игры счет не изменился.

Таким образом, "Актобе" набрал 29 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. У "Астаны", которая идет следом, 27 баллов, а у "Ордабасы" - 26.

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Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 15 8 3 4 33-16 27 2 Ордабасы 15 8 2 5 25-15 26 3 Актобе 14 8 2 4 20-17 26 4 Тобол 15 7 4 4 25-19 25 5 Тараз 15 6 5 4 18-13 23 6 Кайрат 15 6 5 4 15-17 23 7 Каспий 15 7 1 7 16-19 22 8 Атырау 15 5 6 4 17-15 21 9 Шахтер 15 6 2 7 24-22 20 10 Аксу Ак 15 5 2 8 14-23 17 11 Туран 13 3 7 3 11-12 16 12 Кызыл-Жар 15 3 6 6 15-20 15 13 Акжайык 14 3 3 8 5-14 12 14 Мактаарал 15 2 4 9 11-27 10 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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