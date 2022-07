Уроженец Казахстана нокаутировал экс-чемпиона в главном бою на турнире UFC

Уроженец Казахстана Рафаэль Физиев одержал победу над известным бойцом из Бразилии Рафаэлем Дос Аньосом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их бой стал главным на турнире UFC Vegas 58 в Лас-Вегасе (Невада, США).

Для Физиева это был первый пятираундовый бой и дебютный мейн-ивент. Тогда как за плечами опытнейшего Дос Аньоса уже много возглавленных им турниров.

По ходу боя было сложно выделить преимущество одного из бойцов. Казалось, они проведут в клетке все отведенное время. Но в самом начале пятого раунда уроженец Казахстана отправил соперника в нокаут.

Физиев продлил победную серию в UFC до шести поединков, также имея на своем счету поражение в стартовом бою под эгидой промоушена. Тогда как Дос Аньос прервал выигрышную серию из двух поединков.

