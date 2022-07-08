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Новости спорта MMA UFC

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Прогноз на бой уроженца Казахстана в главном событии турнира UFC

Прогноз на бой уроженца Казахстана в главном событии турнира UFC
©MMA Junkie

На этой неделе в Лас-Вегасе (Невада, США) состоится турнир UFC Vegas 58, в главном бою которого встретятся топовые легковесы - десятый номер рейтинга Рафаэль Физиев (11-1) и седьмой номер Рафаэль Дос Аньос (31-13). Корреспондент Vesti.kz сделал свой прогноз на это противостояние.

Битва двух Рафаэлей обещает стать большим событием в мировом ММА. Исход этого поединка напрямую повлияет на будущее легкого веса. Уроженец Казахстана 29-летний Физиев встретится с 37-летним экс-чемпионом UFC из Бразилии Дос Аньосом.

Их бой пройдет в воскресенье, 10 июля, в главном событии вечера UFC Vegas 58, и начнется ориентировочно в 09:30 по времени Нур-Султана. В прямом эфире этот бой покажут телеканалы "Матч ТВ", "Матч! Боец" и Setanta Sports 1. Кроме того, транслировать поединок будут и на платформе UFC Fight Pass по подписке.

Физиев дебютировал в UFC в 2019 году, будучи непобежденным. Но в первом же поединке проиграл техническим нокаутом россиянину Магомеду Мустафаеву. После этого боец, ранее представлявший Кыргызстан, одержал пять побед кряду - пострадали Алекс Уайт, Марк Диакизи, Ренато Мойкано, Бобби Грин и Брэд Ридделл.

Дос Аньос провел стартовый поединок в UFC в ноябре 2008-го, когда его предстоящему сопернику было всего 15 лет. Начал карьеру в большом промоушене бразилец с двух поражений, и вряд ли кто-то тогда мог задуматься, что перед ними - будущий чемпион.

В 2015-м он стал чемпионом UFC, победив решением Энтони Петтиса, а затем успешно защитил звание, нокаутировав Дональда Серроне. Но после этого самого Рафаэля побили в титульном бою, а сделал это американец Эдди Альварес, ставший новым чемпионом.

После первой и последней успешной защиты титула бразилец провел 12 боев - шесть побед и столько же поражений. Причем проигрывал Дос Аньос исключительно сериями. В 2016-м - Альваресу и Тони Фергюсону, в 2018-м - полусредневесам Камару Усману и Колби Ковингтону, в 2019-20-х - Леону Эдвардсу и Майклу Кьезе.

Сильная сторона Дос Аньоса - бразильское джиу-джитсу, а у Физиева главным козырем является работа в стойке, в частности - муайтай. И не просто так у фанатов уроженца Казахстана есть опасения - не увязнет ли их фаворит в борьбе в поединке с Дос Аньосом.

Если для Физиева это будет первый пятираундовый бой и дебютный мейн-ивент, то за плечами опытнейшего Дос Аньоса уже много возглавленных им турниров. Более того, бразилец восемь раз проходил через всю дистанцию в пять раундов, причем шесть раз в восьми последних противостояниях.

Функционально ветеран готов проводить пять раундов на высоком уровне, а вот Физиеву лишь предстоит испытать это на себе. Ранее были моменты, когда казалось, что его "бензобак" расходуется уже к третьей пятиминутке, не говоря о пяти раундах. И было бы хорошо, если такие проблемы фанатам лишь померещились.

Дос Аньоса невероятно сложно удосрочить. Он проиграл 13 раз за свою карьеру, но лишь Джереми Стивенсу, Клэю Гуиде и Альваресу удалось его нокаутировать. Засабмитить черного пояса по джиу-джитсу вовсе никто не смог. 

Но и сам Дос Аньос большую часть победных боев одерживает решением - 16 из 31. На его счету десять сабмишенов и пять нокаутов, но в последних 12 боях он удосрочил лишь двоих оппонентов - задушил Нила Мэгни и Кевина Ли.

Наш прогноз - бой пройдет через всю дистанцию в пять раундов. Будет интересно взглянуть на Физиева в таком формате и против столь матерого соперника, который в клетке сталкивался со всем, с чем только можно было. Последних двух противников - Пола Фелдера и Мойкано - Дос Аньос победил как раз-таки решением по итогам пяти отрезков.

Трудно представить, что уверенный в себе и набравший невероятный ход Физиев проиграет в ближайшем бою. Поэтому наблюдать за ходом этого противостояния будет очень и очень интересно. Ключевую роль здесь сыграет выносливость. Кто сможет активно работать на протяжении пяти раундов и сбалансированно распределит силы и энергию - тот победит.

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Фото: UFC©️

Новый выпуск на нашем канале: Эксклюзив с Рафаэлем ФИЗИЕВЫМ - первый боец в UFC из Казахстана

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Метки:
MMA UFC Физиев Рафаэль Казахстан Бразилия США Лас-Вегас Усман Камару

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