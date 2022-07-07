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Разбор действий и позиций. Как Рахмонов, Исмагулов, Михайлис и другие звезды спорта сыграли в футбол

Разбор действий и позиций. Как Рахмонов, Исмагулов, Михайлис и другие звезды спорта сыграли в футбол
©КФФ, Сейл Кожатай

В столице прошел товарищеский матч по футболу между Sparta Astana Promotion (Казахстан) и Gimpex Turkey (Турция). В составе местной команды было немало звезд отечественного спорта.

В частности, на поле "Астана Арены" сыграли бойцы UFC Шавкат Рахмонов и Дамир Исмагулов, хоккеист "Барыса" Никита Михайлис, именитые боксеры Серик Сапиев и Адильбек Ниязымбетов, футболисты Кайрат Нурдаулетов, Нуркен Мазбаев, Улан Конысбаев, Жамбыл Кукеев и другие известные личности.

Корреспондент Vesti.kz наблюдал за этой игрой воочию с трибун стадиона. В этом материале он разобрал действия известных спортсменов на поле и выделил, кто из них показал себя с лучшей стороны.

С первых минут на поле вышли профессиональные футболисты Нурдаулетов и Конысбаев. Их действия оценивать в матче такого уровня ни к чему, а вот обсудить, как сыграли Сапиев, Ниязымбетов, Исмагулов и Рахмонов, - очень интересно.

Сапиев вышел на поле в роли центрального полузащитника или даже опорника. Он старался не передерживать мяч у себя и строил атаки казахстанской команды. Неподалеку от него под седьмым номером играл другой боксер - Ниязымбетов. Но вот его действия были больше направлены на атаку. 

Адильбек действовал универсально, открываясь на разных позициях. Он не боялся обострить игру неожиданным проникающим пасом или пойти в дриблинг. Не раз, благодаря его действиям, команде Sparta удавалось дойти до чужой штрафной. 

Еще более интересно было смотреть за игрой бойцов UFC, ведь Исмагулов и Рахмонов сейчас на слуху. В прошлом месяце оба выиграли свои очередные поединки в известнейшем мировом промоушене и там они по-прежнему являются непобежденными.

Исмагулов занял позицию левого вингера и часто смещался в центр. Рахмонов же играл на правом фланге, но был менее заметен на поле.

Возможно, сказалось то, что Шавкат прилетел в столицу всего за несколько часов до игры и времени на разогрев у него особо не было. Плюс ко всему, именно Рахмонов стал главной звездой этого вечера - у него чаще всего брали интервью репортеры, с ним же фотографировались другие участники матча, да и болельщики с трибун раз за разом скандировали его имя.

Дамир показал классную стартовую скорость, но при этом ему было неудобно делать подачи и прострелы с левого фланга. Нерабочая нога Исмагулова оказалась слабым местом топового легковеса UFC. Зато когда он смещался ближе к центру, то с правой ноги мог здорово напугать турецких соперников.

Исмагулов и Рахмонов были заменены уже на 17-й минуте матча. Но с учетом того, что замены были неограниченными и обратными (можно было вновь выйти на поле), болельщики верили, что еще увидят топовых бойцов на поле. Но в итоге Дамир и Шавкат не вернулись на газон даже во втором тайме.

С 13-й до 26-й минуты на поле поиграл и хоккеист Михайлис. Он вышел под привычным десятым номером, но на неожиданной позиции правого защитника. Тем не менее Никита не растерялся. Он активно включался в борьбу, отрабатывал в обороне. Долго с мячом Михайлис не возился, предпочитая расставаться с ним в одно-два касания. Также на его счету один перехват.

Михайлис, как и бойцы UFC, во втором тайме на поле уже не вышел. Игра была рассчитана на два тайма по 35 минут. Ниязымбетов и Сапиев сыграли куда больше времени, не говоря уже о футболистах, особенно о Нурдаулетове. 

Не особо заметен был Кукеев. Некогда надежда казахстанского футбола провел на поле не так уж много времени, но запомнился, в первую очередь, стычкой с соперником. Это была единственная конфликтная ситуация за всю игру, а разнимать спортсменов первым прибежал президент КФФ Адлет Барменкулов. Он же, кстати говоря, забил красивый гол со штрафного ближе к концу встречи.

В целом, подводя итоги, можно сказать, что за отведенное время здорово себя проявили Ниязымбетов и Исмагулов. Оба отлично включились в игру, комбинировали, забегали, не боялись брать ответственность на себя.

Сапиев был весь матч стабилен, а Михайлис пусть и отыграл всего 13 минут, но успел произвести приятное впечатление. Что касается Рахмонова, то больше радости было от того, что болельщики увидели его вживую. Что касается игры, то свой футбольный потенциал "Номад" так и не продемонстрировал.

Напомним, что матч закончился победой турецкой команды со счетом 3:2.

Фото: КФФ, Сейл Кожатай©️

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Метки:
Футбол Рахмонов Шавкат Казахстан UFC Исмагулов Дамир Михайлис Никита Барыс в КХЛ КХЛ Ниязымбетов Адильбек Сапиев Серик Турция КФФ

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