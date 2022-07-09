Уроженцу Казахстана предрекли поражение в UFC

Бывший боец UFC и экс-претендент на титул промоушена, а ныне популярный ММА-аналитик Чейл Соннен считает, что экс-чемпион легкого дивизиона Рафаэль Дос Аньос (31-13) победит Рафаэля Физиева (11-1) в их предстоящем поединке, сообщает Fightnews.info.

"Я выберу Дос Аньоса. Эти парни будут драться. Они будут стоять, обмениваться ударами и рубиться. На первый план выйдут мужество, кондиции и прочность. Я склоняюсь в сторону Рафаэля Дос Аньоса.

Если Дос Аньос победит, то как он это сделает? Ну, последние раунды будут актуальными. Рафаэль Дос Аньос - один из тех бойцов, которые используют темп как оружие. Собственно говоря, Дос Аньос - один из топов в нашем виде спорта, если говорить о наращивании темпа и превращении его в оружие. После 15 минут боя остается еще десять. Они называются чемпионскими раундами, и Рафаэль Дос Аньос создан для них. В этот момент Дос Аньос готов, и он готовился к этому", - сказал Соннен.

Их бой пройдет в воскресенье, 10 июля, ориентировочно в 09:30 по времени Нур-Султана. Он возглавит турнир UFC Vegas 58 в Лас-Вегасе (Невада, США).

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