UFC вспомнил эффектный финиш в исполнении уроженца Казахстана

UFC напомнил эффектный нокаут в исполнении уроженца Казахстана Рафаэля Физиева (11-1), сообщает корреспондент Vesti.kz.

На видео Физиев нокаутирует Брэда Ридделла. "Финиш кого из участников UFC Vegas 58 запомнился тебе больше всего?" - гласит подпись под видео в Instagram промоушена.

Физиев встретится с бывшим чемпионом промоушена бразильцем Рафаэлем Дос Аньосом (31-13). Их бой пройдет в воскресенье, 10 июля, ориентировочно в 09:30 по времени Нур-Султана. Он возглавит турнир UFC Vegas 58 в Лас-Вегасе (Невада, США).

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