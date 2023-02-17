Топ из Китая или мастер удушающих: кто станет следующим соперником Жумагулова в UFC?

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов (14-8) находится в ожидании анонса следующего поединка. У 34-летнего актюбинца из наилегчайшего веса еще один бой по действующему контракту с лигой. Корреспондент Vesti.kz подобрал троих хороших соперников, с которыми Жумагулов, вероятно, мог бы провести свой последний бой в UFC.
Свой последний бой Жалгас провел в ноябре, когда раздельным решением судей проиграл американцу Чарльзу Джонсону. Многие не согласились с результатом этого поединка, а сам казахстанец даже заявил о завершении карьеры. Однако вскоре стало ясно, что это было сказано на эмоциях и необдуманно.
Накануне Жумагулова, отвечая на вопрос пользователя Twitter, заявил, что он находится в ожидании боя и готов выйти в клетку. Пока в UFC у него 1-5, и с трудом верится, что его контракт будет продлен даже в случае победы в следующей схватке. Но завершить свой путь в UFC победой было бы достойно.
Су Мудаэржи (16-5, Китай)
27-летний боец является первым представителем Тибета (автономная область в Китае. - Прим. автора) в UFC. Сейчас он находится на 13-м месте в рейтинге, и поединок с ним стал бы для Жалгаса чуть ли не единственной возможностью подраться с топовым оппонентом.
В UFC у Мудаэржи три победы при двух поражениях. Причем на его счету лишь один финиш, а вот проигрывал оба раза он досрочно. В последнем поединке, прошедшем в июле прошлого года, он проиграл удушающим приемом Мэтту Шнеллу.
Если же не Уланбеков, то Су могут предложить встретиться с кем-то из нерейтинговых бойцов, и именно таким является Жумагулов. Победа над казахстанцем поможет файтеру из Китая закрепиться в топ-15. Однако поражение может серьезно ударить не только по его позициям, но и дальнейшим перспективам в UFC.
Приоритетным вариантом для Мудаэржи будет встреча с кем-то из топ-15. Или хотя бы с нерейтинговым соперником, идущим на победной серии. Ведь поражение от такого бойца еще можно оправдать хорошей формой соперника, а вот неудача в противостоянии с файтером, имеющим 1-5 в UFC, неслабо ударит по репутации.
31-летний американец имеет в UFC три победы при двух поражениях, как и Мудаэржи. Он неплохо стартовал в промоушене, набрав серию из трех побед, но затем дважды подряд проиграл бойцам из команды Хабиба Нурмагомедова. Сначала он решением уступил Умару Нурмагомедову, а затем был финиширован уже упомянутым ранее Уланбековым.
Стоит отметить, что лишь в последнем бою он впервые подрался в наилегчайшем весе. До этого же американец соревновался в легком, полулегком и легчайшем дивизионах.
Однако внешность обманчива. Жумагулов уже дрался с соперниками, у которых такие же антропометрические данные. К примеру, несколько лет назад он побеждал обидчика Манесса Уланбекова в пятираундовом поединке.
Что касается желания Жумагулова, то этот боец никогда не отказывался от встреч с каким-либо соперником. Он будет готов драться и с Манессом, и с кем-либо другим.
Нейт, кстати говоря, сегодня опубликовал пост в Instagram, анонсировав скорые новости о следующем поединке:
32-летний представитель США провел в UFC всего два боя, а попал он туда через Претендентскую серию Даны Уайта. Скажем сразу, что шансы на организацию этого поединка ниже, потому что Флик бился только месяц с небольшим назад и проиграл в первом же раунде экс-сопернику Жумагулова Джонсону техническим нокаутом.
Но поединок с Джимми стал бы очень интересным противостоянием для Жалгаса. Американец является большим мастером сабмишенов, добыв 14 таких финишей при 16 победах в целом. Сам же он ни разу не проигрывал приемами, зато пять раз уступал нокаутом.
Жумагулова же никто за всю карьеру не смог удосрочить приемом, а сам он является ярким нокаутером, добыв половину своих побед таким способом. На первый взгляд кажется, что Жалгасу вполне по силам навязать свой геймплан Флику в стойке и при этом сохранить бой в стойке.
Фото: UFC©️