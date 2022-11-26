Жалгас Жумагулов передумал завершать карьеру после очередного поражения в UFC

Боец смешанных единоборств из Казахстана Жалгас Жумагулов передумал завершать карьеру в лучшем промоушене мира UFC, передает Vesti.kz.

Решение об уходе из профи-спорта казахстанец принял после поражения от американца Чарльза Джонсона на турнире UFC Fight Night 215 в Лас-Вегасе (Невада, США).

"Ассаламалейкум, друзья, всем спасибо, что всегда поддерживаете. Друзья, благодарю вас. Свою карьеру в UFC я не заканчиваю, еще есть бои. Есть небольшие травмы и ушибы, подлечусь и буду драться дальше!" - поделился на своей странице в Instagram Жумагулов.

Также он опубликовал пост с подписью "война не окончена".

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