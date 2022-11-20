Засудили? Жалгас Жумагулов потерпел пятое поражение в UFC

Казахстанский боец наилегчайшего веса Жалгас Жумагулов (14-8) потерпел очередную неудачу в ведущем промоушене мира UFC. В рамках турнира UFC Fight Night 215 в Лас-Вегасе (Невада, США) он бился с американцем Чарльзом Джонсоном (12-3), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой, рассчитанный на три раунда, завершился победой 31-летнего Джонсона раздельным решением судей. Один судья отдал предпочтение казахстанцу - 29:28, а двое других насчитали преимущество американца с таким же счетом.

За 15 минут поединка бойцы несколько раз нарушили правила из-за попаданий в пах и тычков в глаз, но оба смогли продолжить противостояние. По количеству ударов Жалгас оказался лучше - 157:105, как и по акцентированным попаданиям - 133:81. Также единственный тейкдаун в этом бою оформил именно Жумагулов.

Для Чарльза это первая победа в UFC в двух поединках под эгидой промоушена. Что касается 34-летнего Жалгаса, то он проиграл уже пятый бой в организации, имея на своем счету лишь одну победу.

На текущий момент у Жумагулова есть еще один бой по контракту с UFC, однако не факт, что он проведет его - американская лига может досрочно уволить спортсмена из-за низких результатов.

Кроме того, Жумагулов установил рекорд для казахстанских бойцов в UFC. Он стал первым представителем страны, который провел шесть боев в лучшей лиге мира. По этому показателю он оставил позади Дамира Исмагулова и Марию Агапову (по пять).

Напомним, что файтер из Актобе дебютировал в UFC летом 2020 года. С тех пор он проиграл решением Раулиану Пайве, Амиру Альбази и Джеффу Молине, был нокаутирован Манелом Капом и победил сабмишеном Джерома Риверу. Теперь Жалгас проиграл решением Джонсону.

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