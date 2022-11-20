Казахстанский боец принял решение о своем будущем после скандального поражения в UFC

Казахстанский файтер Жалгас Жумагулов (14-8) после очередного поражения в UFC решил больше не драться. Об этом он сообщил в соцсетях, передает корреспондент Vesti.kz.

В рамках турнира UFC Fight Night 215 в Лас-Вегасе (Невада, США) Жумагулов проиграл решением американцу Чарльзу Джонсону (12-3). Для него данная неудача стала пятой в американском промоушене.

"Все видели бой, что тут говорить? Это был мой последний бой. Больше я драться не хочу. В какой раз дерусь, судьи мне не дают (победу). Устал, пашешь, пашешь, делаешь все... Сейчас это я не на эмоциях говорю, как есть говорю. Всем рахмет, кто болел за меня, обнимаю вас по-братски", - сказал он на видео, опубликованном в Instagram.

Отметим, что на текущий момент у Жумагулова есть еще один бой по контракту с UFC. Ранее он проиграл решением Раулиану Пайве, Амиру Альбази и Джеффу Молине, был нокаутирован Манелом Капом и победил сабмишеном Джерома Риверу.

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