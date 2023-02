Жумагулова попросили еще раз подраться. Известна реакция бойца

Один из пользователей соцсетей попросил Жалгаса Жумагулова вернуться в октагон. Казахстанский боец UFC не оставил эту просьбу без внимания, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Пожалуйста, подерись еще раз", - обратились к Жалгасу.

"Спасибо, брат. Жду боя, я готов", - отреагировал казахстанец.

"Рад это слышать! Не могу дождаться, когда снова увижу тебя в действии", - добавил его фанат.

Thank you bro✊I'm waiting for the fight, I'm ready

So happy to hear that! Can’t wait to see you back in action