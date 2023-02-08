Запретные темы и излишние откровения. Как интервью Жумагулова навредили его репутации

Жалгас Жумагулов является одним из бойцов-первопроходцев для казахстанского ММА. Он уже вошел в историю как чемпион российского промоушена Fight Nights, как первый казахстанский боец-мужчина, дебютировавший в UFC. У файтера из Актобе много фанатов, которые не оставляют его даже после серии из поражений. Однако немало и тех, кто относится к Жумагулову неоднозначно. Этому отчасти поспособствовала и чрезмерная открытость бойца. Корреспондент Vesti.kz - о том, как откровения Жалгаса навредили его репутации.

Несколько дней назад вышло новое интервью с Жумагуловым на YouTube-канале "Вестник ММА". В нем казахстанцу задали вопрос о критике по отношению к нему после одного из интервью, в котором боец UFC рассказал, что "забивает локтями" молодых товарищей по залу в воспитательных целях. На это Жалгас ответил так:

Да, много кто (писал мне об этом). Да постоянно что-нибудь скажу, и постоянно выкладывают приколы всякие, смайлики. Ну да (смеется). А как еще молодежь воспитывать? Если так не будешь воспитывать, особенно наших... Очень сложно с ними.

И это не единичный случай, когда Жумагулова либо критикуют за сказанное в интервью, либо смеются над произнесенными словами. В прошлом уже было такое, что Жалгас рассказывал о своем семейном положении, упомянув о двух женах. Дальнейшие вопросы журналиста по этой теме бойца не смутили, и он искренне на все ответил, за что получил волну критики, в основном от соотечественников.

В последнем интервью Жумагулов также рассказал, что если бы не путь в ММА, то он оказался бы в тюрьме, либо его бы вовсе "завалили". Кроме того, боец рассказал, что у него в тюрьме много друзей, а у некоторых даже пожизненный срок.

Конечно, журналистам должно быть приятно, что боец рассказывает столько интересных вещей, о которых не говорил ранее. Но сам Жалгас должен понимать, что эти подробности вряд ли положительно сказываются на его репутации, а скорее, наоборот. Многие пользователи Сети считают, что такую информацию не следует разглашать, и спорить с этим трудно.

Видно, что Жумагулов искренний и старается быть интересным собеседником для журналистов и блогеров. Он не уходит от вопросов и старается уделить внимание каждому слову интервьюера. Но есть ощущение, что Жалгас дает даже больше ответов, чем от него требуется, и порой это выливается в раскрытие каких-то подробностей, которые лучше оставить при себе.

После всех этих ситуаций среди фанатов из стран СНГ у Жумагулова сформировался не совсем желательный образ. В интернет-пространстве многие сделали из Жалгаса героя мемов и различных шуток, но все это было, повторимся, на основе излишней открытости бойца.

Вкупе с пока складывающейся неудачно карьерой в UFC (1-5) этот образ явно мешает Жумагулову. Даже если он не следит за комментариями в соцсетях, то все равно до него это так или иначе доходит. Есть и такие люди, которые критикуют Жалгаса за громкие интервью и советуют тому больше времени проводить в зале. Но нужно отметить, что само по себе общение с журналистами никак не должно мешать спортсменам, однако конкретно в случае с Жалгасом и любопытными подробностями из его жизни это уже дает о себе знать.

Об имеющейся проблеме как-то раз говорил и менеджер бойца Саят Абдрахманов. Он поведал, что следует уметь уходить от неудобных вопросов и не стесняться вежливо отказываться отвечать на них. Ему, как официальному представителю Жалгаса, излишняя откровенность в интервью тоже вредит.

Так или иначе Жумагулов вписал свое имя в историю казахстанского ММА как один из первых чемпионов, как боец, который сделал себя сам и многого добился за счет своего характера. Различные казусы и скандалы, связанные с не самыми уместными высказываниями, не отнимут этого у Жалгаса. Но хотелось бы, чтобы таких негативных моментов в жизни спортсмена было меньше.

Напомним, что на счету Жумагулова 22 профессиональных боя по правилам ММА. В них он одержал 14 побед и потерпел восемь поражений.

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