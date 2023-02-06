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"Сел в тюрьму или убили бы меня". Жумагулов - о роли ММА и друзьях с пожизненным сроком

"Сел в тюрьму или убили бы меня". Жумагулов - о роли ММА и друзьях с пожизненным сроком
©instagram.com/zhumagulov_zhalgas

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов, выступающий в UFC, рассказал о том, что смешанные единоборства спасли его от тюрьмы и не только, сообщает корреспондент Vesti.kz.

- Если бы не ММА, где бы ты сейчас был?

- Возможно, скорее всего, я потерял бы себя. Может быть, сел бы или завалили где-нибудь (смеется). Потому что у меня все друзья там сидят, большие сроки. Есть друзья, которые и пожизненно даже сидят у меня, - приводит его слова "Ночь в клетке" из интервью "Вестник ММА".

- Есть вещь, за которую тебя больше всего критикуют в Интернете - это твое интервью "Ушатайке", где ты рассказал, как молодых забиваешь локтями, которые плохо себя ведут. Я думаю, тебе много кто про это писал.

- Да, много кто. Да постоянно что-нибудь скажу и постоянно выкладываю приколы всякие, смайлики. Ну да (смеется). А как еще молодежь воспитывать? Если так не будешь воспитывать, особенно наших... Очень сложно с ними.

- Нет опасений, что они все сейчас наберут мышечную массу, технику и будут за тобой охотиться?

- Да нет, такого точно не будет (смеется). От этого не зависит, самое главное дух, как говорится (смеется).

Напомним, что 34-летний Жумагулов последний бой в UFC провел в ноябре 2022-го, проиграв раздельным решением судей американцу Чарльзу Джонсону. Таким образом, Жалгас потерпел пятое поражение в американском промоушене при одной победе.

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Метки:
Жумагулов Жалгас MMA Казахстан Актобе UFC

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