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Место в топ-15? Казахстан оказался в рейтинге самых успешных стран в UFC

Место в топ-15? Казахстан оказался в рейтинге самых успешных стран в UFC
©UFC

В лучшем ММА-промоушене мира UFC есть восемь мужских дивизионов. В каждом весе имеется свой рейтинг из 15 лучших претендентов и чемпионов, и суммарно в мужских таблицах можно найти имена 127 бойцов со всего мира.

Корреспондент Vesti.kz решил составить рейтинг стран по количеству бойцов в мужских топах UFC и определил, на каком месте располагается Казахстан.

Ростер известнейшей лиги мира огромен, и далеко не каждому бойцу, получившему шанс зарекомендовать себя в UFC, получается хотя бы раз в жизни войти в топ-15 своей весовой категории. Поэтому само попадание в топ уже многое значит. В настоящее время в восьми дивизионах есть семь чемпионов (в тяжелом весе пояс вакантный после ухода из промоушена Фрэнсиса Нганну. - Прим. автора), а также 120 претендентов.

Из 127 рейтинговых бойцов-мужчин 49 - американцы. Они составляют 38,5 процента от общего числа файтеров, входящих в топы. UFC является американской лигой, штаб-квартира находится там же, а наибольшее количество ивентов проходят именно в Штатах. Поэтому неудивительно, что местных бойцов так много. При этом американцы являются чемпионами лишь в двух весовых категориях из восьми.

На втором месте по представительству среди рейтинговых бойцов бразильцы, коих 17. Их всегда было немало в UFC, да и в других лигах мира представителей этой латиноамериканской страны много, даже в казахстанских организациях. Топ-3 замыкают российские бойцы, которых в рейтинге десять.

Тут же стоит отметить, что были спорные моменты относительно того, какую страну представляет тот или иной боец. К примеру, Исраэль Адесанья живет в Новой Зеландии и является гражданином этой страны, однако во время боев в UFC его чаще представляют с флагом Нигерии, поэтому мы отнесли его к представителям африканского государства. Уроженец Казахстана Рафаэль Физиев, вероятно, все еще гражданин Кыргызстана. Но ввиду того, что в UFC он выходит биться как азербайджанец, мы отнесли его к этой стране.

Такие же моменты возникли с Дамиром Исмагуловым и Арманом Царукяном. У обоих, по различной информации, российское гражданство. Однако в UFC один представлен как боец из Казахстана, а второй - как файтер из Армении. Поэтому они были отнесены к бойцам не из России. А топовый полусредневес UFC Белал Мухаммад живет в США и имеет местное гражданство, но в UFC он представлен как атлет из Палестины, поэтому мы отнесли его именно к ней. По этой же причине мы включили полулегковеса Илию Топурию в список файтеров из Грузии, а не Испании, в которой он фактически проживает.

Итак, Казахстан, по нашим подсчетам, занимает место в топ-15. В мужских рейтингах у страны есть два представителя - Шавкат Рахмонов является десятым номером в полусреднем весе, а Исмагулов - 12-м в легком. Также по двое представителей есть у Мексики, Чехии, Франции, Новой Зеландии и Молдовы.

Справедливо было бы расположить Мексику выше остальных, так как у них есть чемпион наилегчайшего веса Брэндон Морено, а также второй номер полулегкого Яир Родригес. Затем будут чехи во главе с экс-чемпионом полутяжей Иржи Прохазкой и представителем наилегчайшего веса Давидом Двораком. У французов большую роль играет экс-временный чемпион тяжеловесов Сирил Ган, а подкрепляет страну в рейтинге средневес Нассурдин Имавов. У новозеландцев имеется топ наилегчайшего веса Кай Кара-Франс, а также опытный легковес Дэн Хукер.

У Казахстана есть многообещающий Рахмонов и опытный Исмагулов, однако их позиции в рейтинге пока поскромнее, чем у лидеров Мексики, Чехии, Франции и Новой Зеландии. Зато представители Казахстана выглядят посолиднее, чем тяжеловесы из Молдовы Сергей Спивак и Александр Романов, занимающие 12-13-е места в своем дивизионе.

Итоговый список топ-15 стран по рейтинговым бойцам-мужчинам в UFC:

1. США - 49 бойцов 🏆🏆
2. Бразилия - 17 🏆
3. Россия - 10 🏆
4. Англия - 5 🏆
5. Австралия - 4 🏆
6. Грузия - 4
7. Нигерия - 3
8. Польша - 3
9. Китай - 3
10. Мексика - 2 🏆
11. Чехия - 2
12. Франция - 2
13. Новая Зеландия - 2
14. Казахстан - 2
15. Молдова - 2

🏆 - наличие чемпионских поясов

Отметим, что всего в рейтингах UFC есть представители 32 стран мира. Что касается казахстанцев, то, помимо Дамира и Шавката, в мужских дивизионах есть также Сергей Морозов и Жалгас Жумагулов, однако они в рейтинг никогда не входили.

Фото: UFC©️

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Метки:
UFC MMA Казахстан Рахмонов Шавкат Исмагулов Дамир Физиев Рафаэль Морозов Сергей Жумагулов Жалгас

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