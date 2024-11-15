Шавкат Рахмонов получил нового соперника: на кону будет пояс UFC

Появилась информация о возможном бое непобежденного казахстанца Шавката Рахмонова (18-0) с ирландцем Ианом Гэрри (15-0), сообщают Vesti.kz. Поединок может возглавить турнир UFC 310.

"Сообщается, что бой за временный титул чемпиона UFC в полусреднем весе между Шавкатом Рахмоновым и Ианом Гарри находится в разработке и станет главным событием UFC 310 7 декабря", - пишет источник.

🚨| An Interim UFC Welterweight title bout between Shavkat Rakhmonov and Ian Garry is reportedly in the works as the headliner for #UFC310 on December 7th. 🔥



[📰/@MagicM_MMABets]#MMA #UFC pic.twitter.com/1jbFLe3StA — MMA Frenzy (@mma_frenzy) November 15, 2024

Напомним, у казахстанца сорвался поединок против действующего чемпиона UFC Белала Мухаммада. Они должны были возглавить турнир UFC 310, намеченный на 7 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США), но американский файтер палестинского происхождения снялся с боя из-за проблем со здоровьем.

Добавим, что Гэрри после отмены боя Шавката с Мухаммадом, бросил вызов казазстанцу.