Сенсацией завершился главный бой турнира UFC

В Лас-Вегасе (Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 57. В главном поединке вечера бились топовые легковесы Арман Царукян (18-3) и Матеуш Гамрот (21-1-0-1), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок между 11-м номером рейтинга из России и 12-м из Польши был рассчитан на пять раундов. Он завершился победой 31-летнего Гамрота единогласным решением судей - 48:47.

Для 25-летнего Армана, чьим менеджером является Саят Абдрахманов, это второе поражение в промоушене и третье в карьере. Что касается Гамрота, то он одержал четвертую победу кряду и теперь поднимется еще выше в рейтинге UFC.

После победы Матеуш вызвал на бой бывшего временного чемпиона Джастина Гэтжи (23-4). Что касается Царукяна, то он пообещал исправить свои ошибки и вернуться сильнее.

Ранее на этом же турнире свои победы одержали Шавкат Рахмонов (16-0), Сергей Морозов (18-5) и Сайран Нурданбек (38-10).

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