Рахмонов сделал заявление о бое с Чимаевым

Непобежденный казахстанский боец полусреднего веса UFC Шавкат Рахмонов ответил на вопрос, почему не вызвал на поединок шведа Хамзата Чимаева.

"Время придет. Я думаю, что через один или два боя мы встретимся. Думаю, как раз за пояс подеремся. Если Усман уйдет, это будет прекрасно и для него, и для меня. А так что? Бой надо потихонечку раскручивать, и все. С каждым разом будет сильней интрига", – сказал боец в интервью YouTube-каналу Sports24.

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Напомним, Рахмонов победил Мэгни за три секунды до конца второго раунда, выполнив прием "гильотина". Видео полного боя можно посмотреть здесь.

Это был 16-й поединок казахстанца в ММА и четвертый в UFC. Все свои бои Шавкат выиграл досрочно. У Мэгни стало девять поражений при 26 поединках.

После Рахмонов заявил, что хотел бы провести поединок с другим непобежденным бойцом дивизиона – американцем Шоном Брэйди (13-0). А также со Стивеном Томпсоном, Хорхе Масвидалем и Ником Диасом.

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