Видео досрочной победы, или как Шавкат Рахмонов в одну калитку вынес американца в UFC

Предлагаем вашему вниманию полное видео четвертого боя Шавката Рахмонова в UFC, в котором он одержал очередную победу.

Как сообщают Vesti.kz, его поединок против американца Нила Мэгни стал соглавным на турнире UFC Vegas 57 в Лас-Вегасе (Невада, США).

Рахмонов тотально доминировал над соперником и в самой концовке третьего раунда провел удушающий прием, заставив его сдаться.

Напомним, что также на турнире победу одержал казахстанец Сергей Морозов, и свой поединок выиграл этнический казах из Китая Сайран Нурданбек.

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Эксклюзивное видеоинтервью Шавката Рахмонова:



И Сергея Морозова:

