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Обошли Хабиба. Рахмонов и Чимаев отметились уникальным достижением в UFC

Обошли Хабиба. Рахмонов и Чимаев отметились уникальным достижением в UFC
©Соцсети

Только два бойца - выходцы из России и СНГ - стартовали в UFC с четырех досрочных побед подряд, сообщает телеграм-канал "Ночь в клетке". Это казахстанский боец Шавкат Рахмонов и швед Хамзат Чимаев.

"Представьте, насколько это сложная задача - выиграть первые четыре боя в UFC досрочно, что с ней не справились даже Хабиб, Ислам Махачев, Петр Ян, Магомед Анкалаев, Валентина Шевченко, Александр Волков, Забит и вот сегодня Умар. Александр Романов, который начал с пяти побед подряд в UFC, тоже не справился, закончив третий поединок против Эспино решением. У Топурии 4-0, но первый бой решением. Орловский, Тайсумов и Крылов создавали серии из пяти финишей подряд, но не со старта, пройдя через поражения.

В целом 19 бойцов из России и СНГ выходили в UFC на серию в пять побед подряд, но никто из них, кроме Чимаева и Рахмонова, не начинал с четырех финишей. Рахмонов вообще может стать первым, кто начал с пяти, потому что Чимаев уже напоролся на решение с Бернсом", - говорится в сообщении.

Он уже не хотел драться. Как Рахмонов деклассировал опытного соперника

Напомним, Рахмонов победил Мэгни за три секунды до конца второго раунда, выполнив прием "гильотина". Видео полного боя можно посмотреть здесь.

Это был 16-й поединок казахстанца в ММА и четвертый в UFC. Все свои бои Шавкат выиграл досрочно. У Мэгни стало девять поражений при 26 поединках.

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Разбор крутейших боев Рахмонова и Морозова в UFC:

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC Чимаев Хамзат Нурмагомедов Хабиб Ян Петр Шевченко Валентина

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