Рахмонов поднялся на второе место в рейтинге непобежденных бойцов UFC

Автор: Димаш Тулегенов

Топовый казахстанский полусредневес Шавкат Рахмонов (16-0) улучшил свои позиции в списке лучших непобежденных бойцов UFC. После успеха в поединке с американцем Нилом Мэгни (26-9) "Номад" довел свой рекорд до 16-0 (4-0 - в UFC), передает корреспондент Vesti.kz.

В этом списке по-прежнему лидирует представитель легчайшей весовой категории Хусейн Асхабов (23-0). Вот только этот файтер в UFC еще не дебютировал - первый бой намечен на 17 июля. В случае неудачного старта карьеры Асхабова в американской организации именно Рахмонов займет первую строчку в рейтинге.

1. Хусейн Асхабов - 23-0, 16 финишей.

2. Шавкат Рахмонов - 16-0, 16 финишей.

3. Александр Романов - 16-0, 15 финишей.

4. Джек Шор - 16-0, 12 финишей.

5. Мовсар Евлоев - 16-0, 7 финишей.

6. Брайс Митчелл - 15-0, 9 финишей.

7. Умар Нурмагомедов - 15-0, 8 финишей.

8. Шон Брэди - 15-0, 7 финишей.

Здесь же можно отдельно отметить российского бойца казахстанской команды Arlan MMA Pro Team Мовсара Евлоева.

Напомним, что на этом же турнире UFC Vegas 57 свои победы одержали Сергей Морозов (18-5) и казахский боец из Китая Сайран Нурданбек (38-10).

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