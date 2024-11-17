Рахмонов "лишился" титульного боя

Глава UFC Дана Уайт прокомментировал новость о назначении поединка Шавката Рахмонова с Иэном Гэрри на декабрьский турнир, передает Vesti.kz со ссылкой на Sport24.ru.

Недавно в промоушене официально объявили о проведении пяти раундового боя между Рахмоновым и Гэрри, который состоится 7 декабря в Лас-Вегасе (США).

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"Временного пояса не будет, поскольку мы примерно знаем, когда вернется Белал. Он выбыл ненадолго. Бой Гэрри и Рахмонова определит, кто станет претендентом номер один в полусреднем весе. Плюс, им обоим будет полезно провести пятираундовый бой перед настоящим титульником. Классно, что это будет столь редкий случай - встретятся два непобежденных парня", - заявил Уайт на пресс-конференции.

Напомним, ранее у казахстанца сорвался поединок против действующего чемпиона UFC Белала Мухаммада. Они должны были возглавить турнир UFC 310, намеченный на 7 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США), но американский боец палестинского происхождения снялся с боя из-за проблем со здоровьем.

Добавим, что Рахмонов еще не выходил в октагон в этом году, последний бой он провел в декабре 2023-го, когда во втором раунде "задушил" американца Стивена Томпсона.