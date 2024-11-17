"Барыс" одержал разгромную победу в КХЛ

Сегодня, 17 ноября, "Барыс" сыграл очередной матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Соперником выступит "Сочи", передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Сочи и завершилась крупной победой казахстанцев со счетом 6:3. У победителей отличились Кирилл Панюков, Алихан Омирбеков, Антон Бурдасов, Никита Сетдиков, а также дважды Кирилл Савицкий.

"Сочи" располагается на десятом месте в таблице Западной конференции, набрав 22 очка в 25 матчах. "Барыс" занимает предпоследнее, 11-е место в таблице "Востока", имея в активе 19 очков после 26 игр.

Этой игрой казахстанский клуб завершил очередную выездную серию в КХЛ. Далее у него будет 3-матчевая домашняя серия с магнитогорским "Металлургом" (20 ноября), хабаровским "Амуром" (22 ноября) и омским "Авангардом" (24 ноября).