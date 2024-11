Битва чемпионов WBA и WBO с двумя нокдаунами закончилась нокаутом

Чемпион мира по версии WBO из Пуэрто-Рико Оскар Колласо (11-0, 8 KO) одержал досрочную победу над обладателем титула WBA представителем Таиланда Таммануном Немчонгом (25-1, 9 KO), передает Vesti.kz.

Их объединительный поединок в лимите минимального веса состоялся в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Бой был рассчитан на 12 раундов, но закончился победой Колласо техническим нокаутом в седьмой трехминутке. По ходу поединка Немчонг трижды побывал в нокдауне, после третьего падения рефери остановил противостояние.

Oscar Collazo KNOCKS OUT Thammanoon Niyomtrong and unifies the mini flyweight titles 🇵🇷🏆#RiyadhSeason | #LatinoNight | LIVE and FREE on DAZN | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/0J4qftmx76