Первый турнир UFC в новом году: кто будет драться и где теперь казахстанцы смогут смотреть бои

Автор: Димаш Тулегенов

В ночь на воскресенье, 16 января, в Лас-Вегасе (Невада, США) пройдет первый турнир UFC в новом году. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о карде ивента, его главных поединках, а также о том, где теперь казахстанцы смогут наслаждаться боями лучшего мирового промоушена.

Первый турнир - лишь разгоняющий, но уже через неделю зрителей будет ждать номерной ивент UFC 270. Поэтому к предстоящему событию приковано не так много внимания, но, несмотря на это, интересные бои никто не отменял.

Прямо сейчас на официальном сайте UFC есть список 11 боев на этом турнире. Однако подготовка к первому событию нового года наверняка заставила боссов и матчмейкеров промоушена поседеть. Уж слишком много бойцов по разным причинам снимались с турнира, и приходилось искать тех, кто согласится выйти на замену.

Ожидается, что предварительный кард события начнется в 03:00 ночи по времени Нур-Султана, а главный кард - в 06:00 утра. Казахстанские телеканалы турнир не покажут, но на территории страны можно будет посмотреть бои в прямом эфире на телеканалах Setanta Sports 2 (только главный кард), "Матч ТВ" (только главный кард) и "Матч! Боец" (целиком).

Напомним, что с нового года телеканал UFC ТВ, ранее транслировавший все события организации, прекратил свое существование. У этого канала были эксклюзивные права на показ турниров в России, Казахстане и других странах СНГ.

Итак, какие же интересные поединки ждут фанатов UFC уже в ближайшие выходные. Мы традиционно выделили свой топ-5.

Мастер удушающих из веса Рахмонова

В последнем поединке прелимов пройдет противостояние полусредневесов из США - Корта МакГи (20-10) и Рамиза Брахимая (9-3). 37-летний МакГи выступает в UFC еще с 2010 года. Сейчас он не рассматривается в качестве топового файтера, но все равно способен доставить проблем своим оппонентам.

29-летний Брахимай выиграл в прошлом бою свой первый поединок в UFC. Сейчас он постарается начать победную серию, порадовав себя снова. Рамиз выделяется тем, что все девять побед в карьере оформил сабмишенами и восемь из них - с помощью удушающих приемов.

Топы из дивизиона Жумагулова

В третьей схватке главного карда сойдутся два топовых представителя наилегчайшего веса, в котором выступает и опытный казахстанец Жалгас Жумагулов (14-6). В октагоне выявят лучшего американец Брэндон Ройвал (12-6) и бразилец Рожерио Бонторин (17-3-0-1).

29-летний Ройвал занимает пятую строчку в рейтинге претендентов веса до 57 килограммов, хоть и проиграл последние два поединка. Его соперник и ровесник из Бразилии был в похожей ситуации, проиграв два боя, но в мае прошлого года сумел добыть победу. Сейчас Бонторин расположился на седьмом месте в рейтинге.

Интересно, что Ройвал в ноябре 2020 года проигрывал нынешнему чемпиону наилегчайшего веса Брэндону Морено (19-5-2), а Бонторин за год до этого победил бывшего соперника Жумагулова Раулиана Пайву (21-4).

Интересный реванш в весе Агаповой

Казахстанке Марии Агаповой (10-2) тоже будет на что посмотреть, ведь в главном карде встретятся две топовые представительницы ее веса, причем это будет реванш. Американка Кэтлин Чукагян (16-4) попытается во второй раз побить бразильянку Дженнифер Майю (19-7-1).

Обеим спортсменкам по 33 года. Чукагян, одержавшая две победы подряд, идет на втором месте в рейтинге наилегчайшего веса. Майя располагается на две строчки ниже, и в своем крайнем поединке она тоже победила.

В ноябре 2019 года они уже бились в клетке, и тогда победу единогласным решением судей одержала Чукагян. Это был претендентский бой, после чего Кэтлин предприняла неудачную попытку стать чемпионкой, в которой была остановлена доминирующей Валентиной Шевченко (22-3). Майя тоже встречалась с обладательницей пояса из Кыргызстана чуть больше года назад и проиграла решением.

Бой одноклубника Рахмонова со зрелищным бразильцем

В соглавном событии вечера пройдет интригующий поединок в полусреднем весе. Изначально в нем должны были встретиться зрелищный боец из Бразилии Мишель Перейра (26-11-0-2), знаменитый своими сальто и супернестандартной техникой, а также "Король Кунг-Фу" Муслим Салихов (18-2).

Однако российский боец выбыл из строя, и на замену ему вышел португалец(14-3-0-1), который тренируется в залевместе с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (14-0).

28-летний Перейра идет на серии из трех побед подряд, и теперь он намерен одержать четвертую, чтобы закрепиться в топе - пока он занимает последнее из возможных рейтинговых мест, 15-е. Что касается 27-летнего Фиальо, то экс-боец Bellator дебютирует в UFC на коротком уведомлении. Сейчас он идет на серии из четырех побед кряду.

"Бостонский финишер" и грузинский "ниндзя"

В главном поединке вечера встретятся топовые представители полулегкого веса - американец Кэлвин Каттар (22-5) и грузинский файтер Гига Чикадзе (14-2). Обоим бойцам по 33 года. Каттар занимает пятую строчку в рейтинге претендентов, а Чикадзе - восьмую.

Для Кэлвина это будет долгожданное возвращение - он не дрался ровно год. В 2021 году он тоже начинал на первом турнире нового сезона и возглавил его, встретившись с Максом Холлоуэем (23-6). Но все тогда завершилось тотальным избиением Каттара. "Бостонский финишер" пропустил 445 акцентированных ударов (!) за 25 минут поединка.

Теперь его задача - не только вернуться на тропу победы, но и выкинуть из головы неудачный старт прошлого года. Возможно, что психологически Кэлвин специально ждал наступления 2022-го, чтобы все начать с чистого листа.

Что касается Чикадзе, то он выступает в UFC с сентября 2019 года. За эти два с небольшим года он одержал семь побед в семи поединках, при этом последних трех оппонентов он побеждал техническим нокаутом. Теперь Гигу ждет самый крупный бой в его профессиональной карьере.

Совсем недавно стало известно, что казахстанец Арман Оспанов (11-4) выступит на турнире Eagle FC в США против бойца, который побеждал Чикадзе на турнире по кикбоксингу.

Полностью кард турнира UFC Vegas 46 выглядит следующим образом:

Бои в Европе и билет в UFC. О перспективах непобежденного казахстанца в новом году

Фото: UFC©️