 IibW4I1WcGNixQhFveC2IFIYoaWMyTFZUDEeO0VQ
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Хочешь iPhone 13 Pro Max?
Бокс Футбол Хоккей Футзал Единоборства Теннис Атлетика Олимпиада Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.
Автор:

Становился чемпионом мира и побил восходящую звезду UFC, или с кем подерется Оспанов в лиге Хабиба

Становился чемпионом мира и побил восходящую звезду UFC, или с кем подерется Оспанов в лиге Хабиба
©PFL
Новости спорта Единоборства Смешанные

Казахстанский боец смешанного стиля (ММА) Арман Оспанов (11-4) в конце месяца дебютирует в промоушене Eagle FC, принадлежащем Хабибу Нурмагомедову. Корреспондент Vesti.kz рассказал подробнее о сопернике "Сункара" из Франции.

Поединок Оспанова против Дилана Сальвадора (4-1) был анонсирован прошлой ночью. Отмечается, что бой состоится на 44-м турнире российского промоушена, который пройдет 29 января в Майами (Флорида, США).

Медиа представили 28-летнего Сальвадора с профессиональным рекордом 4-1, хотя информация относительно этого имеется разная. По версии Sherdog, на счету Дилана две победы в поединках, состоявших из одного раунда (они не могут идти в зачет профи - прим. ред.), а еще две - в профессионалах. В одной из профессиональных схваток он также проиграл.

Tapology отмечает, что 4-1 - это именно профессиональный рекорд спортсмена в ММА, а английская версия Википедии говорит о 3-1 в профи, а также об упомянутых выше двух выигрышах на выставочном уровне. Таким образом, основная масса акцентирует внимание на данных Tapology.

В своих четырех удачных поединках он не дал соперникам пройти всю дистанцию, победив сабмишенами каждого из них. Особенно хорошо у Сальвадора проходят удушающие приемы, а 32-летний Оспанов свое первое поражение в карьере потерпел именно таким способом.

Свое единственное поражение в карьере француз потерпел в последнем поединке с Али Зебианом (7-2) в сентябре прошлого года. Тогда все завершилось раздельным решением судей в пользу американского спортсмена.

Куда больше достижений у Сальвадора в кикбоксинге. В этом виде спорта француз становился чемпионом мира и имел статус звезды. На профи-уровне он выиграл 52 боя в кикбоксинге, потерпев 17 поражений. Еще два раза его поединки завершались вничью. 

В декабре 2017 года на турнире по кикбоксингу в Китае он победил единогласным решением будущую звезду UFC из Грузии Гигу Чикадзе (14-2). Именно Чикадзе в ближайшее воскресенье станет одним из хедлайнеров первого турнира лучшего промоушена мира в новом году - он встретится с американцем Кэлвином Кэттером (22-5).

Становился чемпионом мира и побил восходящую звезду UFC, или с кем подерется Оспанов в лиге Хабиба. Фото 1

Дилан является достаточно разносторонним бойцом. В кикбоксинге у него 22 победы нокаутом, а в ММА он побеждает исключительно сабмишенами. Сальвадор является обладателем пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу, а одним из его тренеров в этом направлении является экс-боец UFC Роан Карнейро (21-13).

Для Оспанова это хороший бой и отличная возможность сразу же заявить о себе в новой лиге. Во второй раз подряд "Сункар" будет биться на территории США - в июне прошлого года казахстанец проиграл нокаутом на турнире лиги PFL.

Интересно, что, несмотря на возможность выступать под эгидой этого же промоушена поблизости с домом, в России, Оспанов решился поехать в США и доказывать свою состоятельность за океаном. Здесь тоже есть свои плюсы - тренировки в American Top Team и знакомство с новой аудиторией, а еще, быть может, отсутствие вероятности встретиться в октагоне с соотечественниками.

Большую роль в подписании контракта с лигой Хабиба сыграл тот факт, что менеджером казахстанца является небезызвестный Али Абдельазиз. Именно он ведет всю команду Нурмагомедова, а раньше занимался делами самого Хабиба в том числе. А другой менеджер, работающий с бойцом, Ризван Магомедов, в целом отвечает за все происходящее в рамках турниров Eagle FC на территории США.

Отметим, что на этом же турнире выступит целый ряд бывших файтеров UFC, в том числе экс-чемпион промоушена в полутяжелом весе Рашад Эванс (19-8-1) и экс-обладатель пояса в легчайшем весе Ренан Барао (34-9-0-1). В главном поединке вечера встретятся Тайрон Спонг (2-0) и Сергей Харитонов (31-8-0-2).

Это будет первый турнир Eagle FC на территории США.

Как проходит в США подготовка Шавката Рахмонова к третьему бою в UFC

Фото: Glory©️

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
MMA Eagle FC Оспанов Арман Казахстан Шымкент Франция США Нурмагомедов Хабиб UFC

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 13:10
Единоборства
Боец казахстанской команды снялся с турнира UFC. Названа причина Боец казахстанской команды снялся с турнира UFC. Названа причина
Сегодня , 12:49
Единоборства
"Наведет шороху в дивизионе". В UFC высоко оценили талант и перспективы казахстанки Агаповой "Наведет шороху в дивизионе". В UFC высоко оценили талант и перспективы казахстанки Агаповой
Сегодня , 11:19
Около спорта
Секс-символ ММА показала глубокое декольте и восхитила фанатов Секс-символ ММА показала глубокое декольте и восхитила фанатов
Сегодня , 10:16
Единоборства
Становился чемпионом мира и побил восходящую звезду UFC, или с кем подерется Оспанов в лиге Хабиба Становился чемпионом мира и побил восходящую звезду UFC, или с кем подерется Оспанов в лиге Хабиба
Сегодня , 08:48
Единоборства
Арман Оспанов проведет бой с "финишером" из Франции Арман Оспанов проведет бой с "финишером" из Франции
Вчера , 16:00
Единоборства
Велика награда, или как устрашающий Чимаев пробил себе дорогу к поясу в UFC Велика награда, или как устрашающий Чимаев пробил себе дорогу к поясу в UFC
Вчера , 12:10
Единоборства
Как проходит в США подготовка Шавката Рахмонова к третьему бою в UFC Как проходит в США подготовка Шавката Рахмонова к третьему бою в UFC
10 января, 10:51
Единоборства
Бой с экс-чемпионом, или как уроженец Казахстана рвется на вершину легкого веса UFC Бой с экс-чемпионом, или как уроженец Казахстана рвется на вершину легкого веса UFC
5 января, 12:45
Единоборства
Непобежденный "Казахстанский дагестанец", или кто претендует на громкий бой за пояс в Naiza FC Непобежденный "Казахстанский дагестанец", или кто претендует на громкий бой за пояс в Naiza FC
4 января, 13:47
Единоборства
Непобежденный чемпион из Казахстана получил вызов от узбекского бойца Непобежденный чемпион из Казахстана получил вызов от узбекского бойца
4 января, 12:36
Около спорта
Девушка-боец показала сногсшибательные формы Девушка-боец показала сногсшибательные формы
4 января, 11:57
Единоборства
Арман Оспанов отправляется в США Арман Оспанов отправляется в США
4 января, 11:36
Единоборства
"Казахстанский МакГрегор" обратился к Шавкату Рахмонову "Казахстанский МакГрегор" обратился к Шавкату Рахмонову
3 января, 21:59
Единоборства
Казахстанский ММА-боец обратился к обидчику после поражения нокаутом и потери титула Казахстанский ММА-боец обратился к обидчику после поражения нокаутом и потери титула
3 января, 18:58
Единоборства
Брутальным нокаутом с одного удара закончился бой в ММА Брутальным нокаутом с одного удара закончился бой в ММА
2 января, 23:00
Единоборства
Чимаев попросил у президента UFC разрешение "размазать" Джейка Пола Чимаев попросил у президента UFC разрешение "размазать" Джейка Пола
2 января, 09:49
Бокс
"Канело" или Мейвезер? Представлен рейтинг самых богатых боксеров и бойцов в 2021 году "Канело" или Мейвезер? Представлен рейтинг самых богатых боксеров и бойцов в 2021 году
2 января, 09:08
Единоборства
Хабиба Нурмагомедова раскритиковали за новую весовую категорию в его лиге MMA Хабиба Нурмагомедова раскритиковали за новую весовую категорию в его лиге MMA
1 января, 16:10
Единоборства
"Перевоплощение в девушку 20-х". Чемпионка UFC из Кыргызстана показала необычный новогодний образ "Перевоплощение в девушку 20-х". Чемпионка UFC из Кыргызстана показала необычный новогодний образ
31 декабря, 13:09
Единоборства
Успех Усмана, колено Яна и финиши Оливейры. Как сменились чемпионы UFC в 2021 году Успех Усмана, колено Яна и финиши Оливейры. Как сменились чемпионы UFC в 2021 году
31 декабря, 11:15
Единоборства
О лучшем начале и не мечтать. Казахстанских бойцов ждет мощный старт 2022 года в UFC О лучшем начале и не мечтать. Казахстанских бойцов ждет мощный старт 2022 года в UFC
31 декабря, 09:43
Единоборства
"Будет намного интересней". "Казахстанский МакГрегор" подвел итоги года "Будет намного интересней". "Казахстанский МакГрегор" подвел итоги года
30 декабря, 22:44
Единоборства
Найдены останки бойца ММА спустя почти два года после его исчезновения Найдены останки бойца ММА спустя почти два года после его исчезновения
30 декабря, 14:51
Единоборства
Скандальной звезде ММА пообещали "оторвать голову" в Казахстане после депортации из России Скандальной звезде ММА пообещали "оторвать голову" в Казахстане после депортации из России
30 декабря, 12:51
Единоборства
Замена Жумагулову? Почему Асу Алмабаев уже сейчас должен биться в UFC Замена Жумагулову? Почему Асу Алмабаев уже сейчас должен биться в UFC
30 декабря, 11:33
Единоборства
Топ-5 сенсаций года в казахстанском ММА: апсет Ескараева, дебют Оспанова и победа над экс-чемпионом Топ-5 сенсаций года в казахстанском ММА: апсет Ескараева, дебют Оспанова и победа над экс-чемпионом
29 декабря, 22:55
Единоборства
Кровавая рубка казахстанцев: небитый чемпион Naiza FC уверенно защитил пояс Кровавая рубка казахстанцев: небитый чемпион Naiza FC уверенно защитил пояс
29 декабря, 22:01
Единоборства
Казахстанский боец мощно нокаутировал бразильца на турнире Naiza FC Казахстанский боец мощно нокаутировал бразильца на турнире Naiza FC
29 декабря, 21:06
Единоборства
"Казахстанский МакГрегор" встал после нокдауна и нокаутировал соперника "Казахстанский МакГрегор" встал после нокдауна и нокаутировал соперника
29 декабря, 17:23
Единоборства
Сестра Рахмонова победила соперницу из Узбекистана после потасовки на дуэли взглядов Сестра Рахмонова победила соперницу из Узбекистана после потасовки на дуэли взглядов
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus