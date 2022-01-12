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Арман Оспанов проведет бой с "финишером" из Франции

Арман Оспанов проведет бой с "финишером" из Франции
©АСА
Новости спорта Единоборства Смешанные

Казахстанский боец Арман Оспанов (11-4) выступит на турнире Eagle FC 44 в Майами (США, штат Флорида), информирует "Вестник ММА". Уже названо имя соперника - оба подходят к поединку с поражениями.

"Арман Оспанов проведет следующий бой 29 января против Дилана Сальвадора", - говорится в подписи к посту.

28-летний француз Сальвадор все свои четыре победы одержал досрочно (одно поражение), а 32-летний Оспанов - 10 из 11.

Прерванный полет "Сункара". Где продолжит карьеру Арман Оспанов после поражения нокаутом в США

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Метки:
Оспанов Арман Бои по смешанным правилам MMA

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