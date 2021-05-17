Огненный турнир! Два казахских бойца выступят на этой неделе в UFC

Димаш Тулегенов

В ночь на воскресенье, 23 мая, в Лас-Вегасе (Невада, США) пройдет очередной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) - UFC Vegas 27. В этом вечере пройдет сразу два поединка с участием казахских файтеров, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, в предварительном карде примет участие представитель команды DAR Team Pro Дамир Исмагулов (19-1), этнический казах из России и экс-чемпион M-1 Global, а также дебютирует в октагоне UFC казахский боец из Китая Сайран Нурданбек (19-6), более известный как Шаилан.

Изначально Исмагулов, у которого в UFC три победы в трех боях, должен был выступить на UFC 262, 16 мая. Однако позже бой казахского файтера перенесли еще на неделю, а о причинах сдвига нам рассказал менеджер Дамира Саят Абдрахманов.

Напомним, что противостоять Исмагулову будет бразилец Рафаэль Алвес (19-9). О четвертом оппоненте Дамира в UFC мы уже писали подробнее здесь.

Для Нурданбека это будет дебютная схватка в известнейшем промоушене. Ранее боец, который бился уже 25 раз, ни разу не выступал за пределами Китая или Монголии.

Подробнее о биографии Сайрана можете прочитать в нашем материале. Там же вы можете ознакомиться с его соперником - Джошуа Кулибао (8-1-1).

Отметим, что турнир UFC Vegas 27 возглавит поединок в легчайшем весе между американцами Робом Фонтом (18-4) и Коди Гарбрандтом (12-3).

Попасть в UFC в ближайшем будущем может еще один казахстанец - Николай Веретенников (9-3). Прошлой ночью полусредневес стал чемпионом Fury FC, а затем лично получил приглашение от президента UFC Даны Уайта на участие в его Претендентской серии (DWCS).

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