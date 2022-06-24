Новый контракт или прощание с UFC? Прогноз на бой казахстанца Сергея Морозова

Автор: Димаш Тулегенов

В воскресенье, 26 июня, в предварительном карде турнира UFC Vegas 57 казахстанец Сергей Морозов (17-5) проведет четвертый бой в промоушене. Он же станет для актюбинского файтера последним по текущему контракту. Корреспондент Vesti.kz сделал прогноз на предстоящее противостояние с бразильцем Раулианом Пайвой (21-4).

33-летний Морозов в UFC выиграл лишь один бой из трех, а у 26-летнего Пайвы в промоушене по три победы и поражения. В 2020-м Раулиан уже бился с другим казахстанцем - Жалгасом Жумагуловым, которого выиграл единогласным решением судей.

В этом году Сергей уже провел один поединок - в феврале проиграл техническим сабмишеном бразильцу Дугласу Сильве де Андраде. Пайва тоже проиграл предыдущий бой, уступив техническим нокаутом Шону О'Мэлли в декабре 2021-го.

С бразильцами Морозов бился четырежды и выиграл в трех случаях. Пайва лишь раз встречался с представителем Казахстана и одержал победу.

Для Сергея этот бой будет иметь очень важное значение. Его контракт с UFC был рассчитан на четыре выступления, и впереди как раз четвертый по счету бой. В случае поражения карьера казахстанца в американской организации может закончиться, а вот победа даст шансы на новый договор.

В свои 26 лет Раулиан провел уже 25 поединков, тогда как у Морозова к 33 годам накопилось лишь 22. Зато у казахстанца больше чемпионского опыта - он был лучшим в М-1 Global и не раз бился в пятираундовых противостояниях, бился с такими файтерами, как Мовсар Евлоев, Умар Нурмагомедов и другими.

В активе Морозова 11 финишей в 17 победных поединках, а вот Пайва гораздо реже выигрывает досрочно - в семи случаях из 21. Но в UFC у казахстанца нокаутов и сабмишенов пока не было.

Есть смысл полагать, что этот бой продлится все 15 отведенных минут и завершится решением судей. Чью руку поднимет рефери - будет зависеть от того, кто из спортсменов окажется более активным, свежим и внимательным.

Морозов вполне способен навязать Пайве свою борьбу и сделать это даже в более красочной манере, чем в поединке с Халидом Тахой в прошлом году. Сам Сергей признался, что знает о своем превосходстве над соперником в борьбе.

Остается с нетерпением ждать выхода Морозова в клетку, а также надеяться на яркое выступление без травм. Сергей на протяжении многих лет демонстрировал свое усердие и желание, и теперь, в такой важный момент карьеры, он обязан показать лучшую версию себя, чтобы остаться в UFC.

Напомним, что поединок Морозов - Пайва пройдет в воскресенье, 26 июня, ориентировочно в 06:30 утра по времени Нур-Султана. В прямом эфире это противостояние можно будет посмотреть на платформе UFC Fight Pass.

Фото: UFC©️

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