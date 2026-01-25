Непобеждённый боец из веса Рахмонова дебютировал в UFC с нокаутом

25-летний американский файтер Тай Коул Миллер (7-0-0-1) успешно дебютировал в UFC. На турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (Невада, США) он бился со своим 37-летним соотечественником Адамом Фюгиттом (10-6), передают Vesti.kz.

Бойцы встретились в первом бою UFC в 2026 году, открывая предварительный кард. Противостояние было рассчитано на три раунда, но завершилось на последней секунде первого отрезка техническим нокаутом.

Таким образом Миллер, попавший в UFC через Претендентскую серию Даны Уайта (DWCS), с досрочной победы стартовал в лучшей лиге мира. Он непобеждён в профессиональном ММА, а его соперник Фюгитт проиграл второй поединок кряду.

Этот молодой боец выступает в той же весовой категории, что и главная звезда казахстанского ММА Шавкат Рахмонов (19-0).

Напомним, что в заключительном поединке прелимов состоялся звёздный бой между братом Хабиба Нурмагомедова и экс-чемпионом промоушена.

