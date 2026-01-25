Избиением обернулся бой Гэтжи - Пимблетт за пояс чемпиона UFC

В Лас-Вегасе (Невада, США) завершился номерной турнир UFC 324. В главном событии вечера за пояс временного чемпиона лёгкого веса бились американец Джастин Гэтжи (27-5) и англичанин Пэдди Пимблетт (23-4), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой между 37-летним Гэтжи и 31-летним Пимблеттом был рассчитан на пять раундов. Он завершился победой Джастина единогласным решением судей - 48-47, 49-46, 49-46.

С первого же раунда Джастин доминировал в этом бою. И в первом, и во втором отрезке были нокдауны, а сам американец был близок к досрочной победе, но раз за разом Пэдди выживал.

В следующих раундах англичанину удалось частично выправить ситуацию, но по объёму урона он к сопернику не приблизился.

Таким образом Гэтжи стал временным чемпионом UFC, и теперь он может встретиться с полноправным чемпионом промоушена(17-0).

В 2020 году Гэтжи уже завоёвывал временное чемпионство, избив Тони Фергюсона. Но в объединительном поединке он был удосрочен Хабибом Нурмагомедовым в прощальном бою россиянина.

Чемпион мира из Узбекистана добился триумфа в США: он соглашался на бой с Алимханулы

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!