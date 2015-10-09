Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Профи-бокс
Сегодня 09:00
 

Чемпион мира из Узбекистана добился триумфа в США: он соглашался на бой с Алимханулы

  Комментарии

Исраил Мадримов. Фото: IG/bukaboxing©

Средневес из Узбекистана Исраил Мадримов (11-2-1, 7 КО) вернулся на победную тропу. На ивенте в Лас-Вегасе (Невада, США) он боксировал с доминиканцем Луисом Давидом Саласаром (20-2, 7 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок был рассчитан на десять раундов и прошёл через всю дистанцию. В итоге трое судей насчитали победу 30-летнего Мадримова со счётом 99-91.

Это долгожданный успех для Исраила, который не побеждал с марта 2024 года. После этого он проигрывал решением Теренсу Кроуфорду и Верджилу Ортису. А вот 32-летнего Саласара прервалась серия из пяти побед.

Добавим, что Мадримов в 2017 году стал чемпионом мира в Ташкенте (Узбекистан), а в 2018-м выиграл золото Азиатских игр в Джакарте (Индонезия), в финале победив казахстанца Абильхана Аманкула.

В прошлом году он заявлял, что не прочь провести поединок с казахстанцем Жанибеком Алимханулы (17-0, 12 КО).

