UFC заплатили 50 миллионов новому конкуренту Рахмонова

Первый турнир UFC в 2026 году - UFC 324 в Лас-Вегасе (Невада, США) - запомнится новыми размерами бонусов. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, кто из участников получил надбавки от организации.

Раньше UFC награждал только бойцов за лучшее выступление и лучший бой вечера - всем по 50 тысяч долларов. Теперь эти вознаграждения увеличились вдвое.

Так, непобеждённый полусредневес Тай Коул Миллер (7-0-0-1) и небитый полутяжеловес Джош Хокит (8-0) получили по 100 тысяч долларов (49,9 миллиона тенге) за лучшее выступление вечера.

Хедлайнеры турнира Джастин Гэтжи (27-5) и Пэдди Пимблетт (23-4) получат такие же суммы за лучший бой турнира. Поединок прошёл через всю дистанцию в пять раундов.

Кроме того, теперь бонусы получают и бойцы за досрочную победу. Так, полутяжеловес(31-11) и тяжеловес(17-2) получили по 25 тысяч долларов (12,4 миллиона тенге) за нокауты.

Напомним, что непобеждённый американец Миллер - дебютант UFC, который теперь выступает в одном весе с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (19-0).

Непобеждённый боец из веса Рахмонова дебютировал в UFC с нокаутом

