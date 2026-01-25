Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
UFC
Сегодня 12:00
 

UFC заплатили 50 миллионов новому конкуренту Рахмонова

  Комментарии

UFC заплатили 50 миллионов новому конкуренту Рахмонова Октагон UFC. Фото: Vesti.kz/Турар Казангапов©

Первый турнир UFC в 2026 году - UFC 324 в Лас-Вегасе (Невада, США) - запомнится новыми размерами бонусов. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, кто из участников получил надбавки от организации.

Первый турнир UFC в 2026 году - UFC 324 в Лас-Вегасе (Невада, США) - запомнится новыми размерами бонусов. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, кто из участников получил надбавки от организации.

Раньше UFC награждал только бойцов за лучшее выступление и лучший бой вечера - всем по 50 тысяч долларов. Теперь эти вознаграждения увеличились вдвое.

Так, непобеждённый полусредневес Тай Коул Миллер (7-0-0-1) и небитый полутяжеловес Джош Хокит (8-0) получили по 100 тысяч долларов (49,9 миллиона тенге) за лучшее выступление вечера.

Хедлайнеры турнира Джастин Гэтжи (27-5) и Пэдди Пимблетт (23-4) получат такие же суммы за лучший бой турнира. Поединок прошёл через всю дистанцию в пять раундов.


Кроме того, теперь бонусы получают и бойцы за досрочную победу. Так, полутяжеловес Никита Крылов (31-11) и тяжеловес Вальдо Карлос-Акоста (17-2) получили по 25 тысяч долларов (12,4 миллиона тенге) за нокауты.

Напомним, что непобеждённый американец Миллер - дебютант UFC, который теперь выступает в одном весе с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (19-0).

Непобеждённый боец из веса Рахмонова дебютировал в UFC с нокаутом

