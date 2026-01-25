"Это была ошибка с моей стороны" - боец UFC вспомнил о поражении Алмабаеву

Американский боец UFC Алекс Перес (26-10) сделал заявление после победы над своим соотечественником Чарльзом Джонсоном (18-8) на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (Невада, США). Он указал на серьёзную ошибку со своей стороны, сообщают Vesti.kz.

"В первую очередь, вся моя благодарность богу. Без него меня бы здесь не было. Да, моя работа была под угрозой. Я проиграл Асу, а затем согласился на этот бой. Это мой последний поединок по контракту. И я не уложился в лимит весовой категории. Это большая ошибка с моей стороны. Поэтому мне пришлось завершить бой досрочно. Хочу поблагодарить Чарльза. Я на самом деле давно его знаю", - сказал Перес после боя.

Перес завершил поединок против Джонсона победой техническим нокаутом уже в первом раунде. Благодаря ей он прервал серию из двух поражений.

В ноябре 2025 года на турнире в Дохе (Катар) Алекс удушающим в третьем раунде проиграл казахстанцу Асу Алмабаеву (23-3).

Отметим, что сам Асу 1 марта подерётся в главном поединке турнира UFC в Мехико (Мексика) против экс-чемпиона промоушена Брэндона Морено (22-9-2).

