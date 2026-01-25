Махачев провёл дуэль взглядов с возможным соперником: это не Рахмонов

Чемпион полусреднего дивизиона UFC россиянин Ислам Махачев (28-1) посетил турнир UFC 324 в Лас-Вегасе (Невада, США). За кулисами он встретил своего потенциального соперника Камару Усмана (21-4), сообщают Vesti.kz.

Хабиб Нурмагомедов, находившийся рядом с Исламом и Камару, устроил между ними так называемую дуэль взглядов, которую обычно проводят между будущими соперниками.

34-летний Махачев является чемпионом дивизиона и лучшим бойцом лиги вне зависимости от весовых категорий (P4P). Он стал обладателем пояса в ноябре, единогласным решением победив австралийца Джека Делла Маддалену (18-3). Сейчас дагестанец идёт на серии из 16 побед.

38-летний Усман в июне прошлого года решением победил американца Хоакина Бакли (21-7), а до этого шёл на серии из трёх поражений. Камару занимает восьмое место в рейтинге полусреднего веса, при этом в команде Ислама уже делали заявление, что не исключают проведения первой защиты против нигерийца.

Усман уже был чемпионом полусреднего веса с 2019 по 2022 годы. Отметим, что вторым номером в этом же рейтинге значится непобеждённый казахстанец Шавкат Рахмонов (19-0).

