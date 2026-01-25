Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
UFC
Сегодня 07:30
 

Судьи решили исход противостояния Нурмагомедов - Фигейредо на UFC 324

Российский боец Умар Нурмагомедов (20-1) начал 2026 год с победы над экс-чемпионом UFC Дейвесоном Фигейредо (25-6-1) из Бразилии. Их бой прошёл в предварительном карде ивента UFC 324 в Лас-Вегасе (Невада, США), сообщают Vesti.kz.

Топовое противостояние в легчайшем весе прошло через всю дистанцию в три раунда и завершилось победой дагестанца единогласным решением судей - все трое насчитали 30-27 в его пользу.


Для 30-летнего Умара это вторая победа подряд и 20-я в карьере. Что касается 38-летнего Дейвесона, то он проиграл три из четырёх последних поединков.

Добавим, что второй номер рейтинга в легчайшем весе Умар является троюродным братом экс-чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова.

Обладателем пояса в этой весовой категории является другой представитель России Пётр Ян (20-5).

