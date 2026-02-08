Казахстанец вошёл в историю UFC после страшного нокаута в первом раунде

Казахстанский боец полусреднего веса Николай Веретенников (14-7) стал первым представителем страны, получившим новый бонус UFC за досрочную победу, оформив эффектный нокаут уже в стартовом раунде боя, передают Vesti.kz.

Исторический финиш в Лас-Вегасе

Поединок Веретенникова против американца Нико Прайса (16-10) состоялся на турнире UFC в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Бой завершился уже в первом раунде — казахстанец отправил соперника в нокаут в стойке, не оставив шансов на продолжение поединка - видео полного поединка можно увидеть по этой ссылке.

Именно этот финиш принёс Веретенникову историческое достижение: он стал первым бойцом из Казахстана, получившим новый бонус UFC за досрочную победу.

Новый бонус UFC

С 2026 года UFC ввёл дополнительную выплату в размере 25 000 долларов для всех бойцов, которые завершают поединки финишем — нокаутом или сабмишном. Веретенников стал первым, кто получил эту премию по новой системе.

Обновлённая система премий

Параллельно организация увеличила и стандартные бонусы турниров:

"Выступление вечера" — 100 000 долларов

"Бой вечера" — 100 000 долларов

(ранее выплаты составляли 50 000 долларов)

На последнем турнире премии получили:

Марио Баутиста и Якуб Виклаж — за "Выступление вечера"

бой Михала Олексейчука против Марк-Андре Барио — "Бой вечера"

Перезапуск карьеры?

Отдельно стоит подчеркнуть, что этот поединок стал для Николая Веретенникова дебютным после подписания нового контракта с UFC. В январе казахстанский боец заключил соглашение на четыре боя, несмотря на то, что осенью 2025 года покидал организацию после третьего поражения в четырёх поединках.

Жалгас Жумагулов согласился заменить Асу Алмабаева в главном бою UFC

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!