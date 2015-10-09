Казахстанца назвали лучшим боксёром элитного турнира в Испании

Представители мужской сборной Казахстана Торехан и Махмуд Сабырханы вошли в топ-10 лучших боксёров международного турнира Boxam Elite-2026 по версии известного британского эксперта Мэтта Робинсона, передают Vesti.kz.

Сабырхан-младший – лучший на турнире

Эксперт признал Торехана Сабырхана лучшим боксёром турнира. Его старший брат Махмуд занял седьмую строчку в его личном рейтинге.

"Это мой топ-10 боксёров с недавнего турнира Boxam Elite 2026 в Ла-Нусии. Как и во многих моих предыдущих списках, это не топ-10 золотых медалистов. Это мой личный топ-10 тех, кто впечатлил меня больше всего, боксёров, которые показали феноменальные выступления, удивили меня или одержали по-настоящему впечатляющие победы. Борьба за первое место между Тореханом и Аль-Альмади была невероятно упорной, так как оба были выдающимися на протяжении всего турнира. В итоге я отдал предпочтение Торехану благодаря его финальному выступлению, хотя финал Аль-Альмади против Сачина был одним из самых ярких боёв финального дня", — отметил Робинсон.

Старший брат также впечатлил эксперта

По мнению эксперта, выступление Махмуда Сабырхана также заслуживает высокой оценки.

"Некоторые могут поставить под сомнение то, что Троубридж поставлен выше Сабырхана, особенно учитывая, что Сабырхан одержал победу на бумаге. Но это возвращает нас к моей исходной точке: я ожидал, что Сабырхан возьмёт золото (даже с учётом того, что финал был остановлен из-за рассечения), тогда как я вообще не ожидал, что Эллис доберётся до финала, когда впервые увидел сетку. Его путь через турнир стал для меня настоящим сюрпризом и произвёл огромное впечатление", — отметил Робинсон в соцсетях.

Итоги турнира для Казахстана

На турнире Boxam Elite-2026 Махмуд Сабырхан стал чемпионом в весовой категории до 55 килограммов, а Торехан завоевал золото в весе до 70 килограммов. Всего казахстанские боксёры завоевали шесть золотых, пять серебряных и шесть бронзовых медалей.

