Чемпионы и призёры: сколько медалей выиграл Казахстан на престижном турнире по боксу

Боксёры сборной Казахстана выиграли 17 медалей на престижном международном турнире Boxam Elite-2026 в Ла-Нусии (Испания), передают Vesti.kz.

По итогам соревнований Казахстан завоевал шесть золотых, пять серебряных и шесть бронзовых медалей.

Чемпионы:

• Санжар Ташкенбай (50 кг)

• Махмуд Сабырхан (55 кг)

• Торехан Сабырхан (70 кг)

• Нурбек Оралбай (85 кг)

• Айбек Оралбай (+90 кг)

• Умида Садыкова (+80 кг)

Серебряные призёры:

• Аман Конысбеков (75 кг)

• Сагындык Тогамбай (90 кг)

• Нурасыл Асылхан (+90 кг)

• Назерке Серик (65 кг)

• Панар Сейтханкызы (+80 кг)

Бронзовые призёры:

• Нурзат Онгаров (50 кг)

• Нурбек Мурсал (75 кг)

• Тимур Нурсеитов (75 кг)

• Азамат Бектас (80 кг)

• Елянур Турганова (48 кг)

• Гузаль Садыкова (80 кг)

Международный турнир Boxam Elite-2026 проходил с 3 по 8 февраля и включал соревнования среди мужчин и женщин. В мужской сетке Казахстан был представлен 18 боксёрами в десяти весовых категориях, а в женской — 14 казахстанками в девяти весах.

Для казахстанских боксёров эти соревнования стали первым официальным стартом в 2026 году.

