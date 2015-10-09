"Барса" рассматривает возвращение таланта: он блистает в другом клубе Ла Лиги

Каталонская "Барселона" внимательно следит за прогрессом 19-летнего вингера Жана Виржили, который ярко проводит свой первый сезон в составе "Мальорки", передают Vesti.kz.

Право выкупа и доля в игроке

Летом 2025 года "Барселона" согласилась на трансфер футболиста за 3,5 миллиона евро, однако сохранила за собой 50 процентов прав на игрока, а также право первоочередного выкупа. Это позволяет каталонскому клубу напрямую влиять на будущее Виржили в случае поступления предложений от других команд.

"Барселона" следит за развитием

Как сообщает Cadena SER со ссылкой на журналиста Сике Родригеса, "Мальорка" обязана уведомить "Барселону" о любой трансферной инициативе. В таком случае каталонцы смогут либо повторить условия сделки и вернуть игрока, либо участвовать в переговорах с потенциальным покупателем.

Дверь для возвращения открыта

Изначально "Барселона" планировала сохранить Виржили, подключив его к предсезонке с первой командой, однако сам футболист предпочёл перейти в "Мальорку", посчитав уровень команды "Барселона Атлетик" недостаточным для своего роста. При этом в каталонском клубе по-прежнему высоко оценивают потенциал игрока и не исключают его возвращения в будущем.

Жан воспитывался в академии "Химнастика". В сезоне-2024/25 он перешёл в юношескую команду "Барселоны". За "Мальорку" сыграл 20 матчей во всех турнирах и отдал шесть результативных передач.

