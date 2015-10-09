Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
КПЛ
Сегодня 17:12
 

Экс-игрок сборной Казахстана за 175 миллионов официально вернулся в "Актобе"

Экс-игрок сборной Казахстана за 175 миллионов официально вернулся в "Актобе" ©ФК "Актобе"

Казахстанский полузащитник Арман Кенесов вновь будет выступать за "Актобе" — игрок перешёл в клуб на правах аренды из "Астаны".

Казахстанский полузащитник Арман Кенесов вновь будет выступать за "Актобе" — игрок перешёл в клуб на правах аренды из "Астаны".

Возвращение в родной клуб

25-летний Кенесов уже имел опыт выступлений за "красно-белых" с 2020 по 2024 годы. За это время он провёл 85 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач, а также стал обладателем Кубка Казахстана.

Карьера в других клубах

Помимо "Актобе", полузащитник выступал за российский "СКА-Хабаровск", кызылординский "Кайсар", столичную "Астану" и павлодарский "Иртыш". В активе Кенесова также 4 игры за национальную сборную Казахстана. На данный момент Transfermaerkt оценивает футболиста в 300 тысяч евро (около 175 миллионов тенге).


