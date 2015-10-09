Второй раз в истории: клуб КПЛ провернул уникальный трансфер

Казахстанский клуб "Улытау" подписал контракт с японским полузащитником Хироки Харадой, который стал вторым игроком из Японии в истории чемпионата Казахстана, передают Vesti.kz со ссылкой на Legalbet.kz.

Информацию подтвердил агент футболиста Ярослав Зварич:

"Да, Хироки Харада подписал контракт с "Улытау". Соглашение рассчитано до конца сезона 2026 года".

Карьера и достижения Хирады

27-летний центральный полузащитник начинал карьеру в академии "Нагоя Грампус", затем выступал за команду Университета Чукё в Японии. С лета 2021 года Харада играл в Черногории, защищая цвета "Младост", "Рудар", "Отрант-Олимпик" и "Езеро". По данным Transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в 100 тысяч евро (около 58 миллионов тенге).

Предыстория японских трансферов в КПЛ

Летом 2025 года "Улытау" подписал первого японца в истории казахстанского чемпионата — левого вингера Котаро Киши, который в сезоне 2025 забил 12 голов и отдал 2 результативные передачи. Недавно Киши продлил контракт с клубом до конца 2026 года, а теперь его соотечественник Хирада присоединился к команде, усилив центр поля.

