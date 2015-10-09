Двумя голами завершился матч "Елимая" против топ клуба РПЛ

Семейский "Елимай" провёл контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Дубае (ОАЭ), где встретился с московским "Локомотивом". Встреча завершилась победой российского клуба со счётом 2:0, передают Vesti.kz.

Оба мяча были забиты в первом тайме. На 33-й минуте счёт открыл защитник "Локомотива" Евгений Морозов, а уже в компенсированное время первой половины встречи (45+1) Дмитрий Воробьёв удвоил преимущество москвичей, установив итоговый результат матча.

Стартовый состав "Елимая" выглядел следующим образом:

Стойкович,

Эдисон,

Миладинович,

Жумаханов,

Аширбек,

Березкин,

Оразов,

Илич,

Пайруз,

Плакка,

Свиридов.

Напомним, по итогам прошлого сезона чемпионата Казахстана "Елимай" занял четвёртое место и впервые в своей истории квалифицировался в еврокубки — клуб из Семея дебютирует в Лиге конференций.

Московский "Локомотив", в свою очередь, после первой части сезона российской премьер-лиги идёт на третьей позиции в турнирной таблице.

