Мировой футбол
Сегодня 20:17
 

Двумя голами завершился матч "Елимая" против топ клуба РПЛ

Семейский "Елимай" провёл контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Дубае (ОАЭ), где встретился с московским "Локомотивом". Встреча завершилась победой российского клуба со счётом 2:0, передают Vesti.kz.

Семейский "Елимай" провёл контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Дубае (ОАЭ), где встретился с московским "Локомотивом". Встреча завершилась победой российского клуба со счётом 2:0, передают Vesti.kz.

Оба мяча были забиты в первом тайме. На 33-й минуте счёт открыл защитник "Локомотива" Евгений Морозов, а уже в компенсированное время первой половины встречи (45+1) Дмитрий Воробьёв удвоил преимущество москвичей, установив итоговый результат матча.

Стартовый состав "Елимая" выглядел следующим образом:

  • Стойкович,
  • Эдисон,
  • Миладинович,
  • Жумаханов,
  • Аширбек,
  • Березкин,
  • Оразов,
  • Илич,
  • Пайруз,
  • Плакка,
  • Свиридов.

Напомним, по итогам прошлого сезона чемпионата Казахстана "Елимай" занял четвёртое место и впервые в своей истории квалифицировался в еврокубки — клуб из Семея дебютирует в Лиге конференций.

Московский "Локомотив", в свою очередь, после первой части сезона российской премьер-лиги идёт на третьей позиции в турнирной таблице.


